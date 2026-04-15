Ristoranti negozi parcheggi | a Orio volano anche i ricavi non aviation cresciuti del 150% in 10 anni

A Orio al Serio i ricavi provenienti da attività non legate all'aviazione sono aumentati del 150 per cento negli ultimi dieci anni. Questa crescita riguarda ristoranti, negozi e parcheggi presenti nell'area aeroportuale, che hanno visto un incremento costante rispetto ai dati di un decennio fa. Oltre al traffico passeggeri e merci, anche le entrate derivanti dai servizi a terra hanno registrato un deciso sviluppo nel tempo.

Non solo decolli e atterraggi, traffico merci e record di passeggeri: strategicamente, ed economicamente, per l’aeroporto di Orio al Serio il peso dei ricavi “non aviation”, derivanti dalle attività commerciali, ha assunto negli anni una quota sempre più rilevante, avvicinandosi ormai al 50% del valore complessivo della produzione di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco. I numeri non mentono, tanto meno il trend di crescita che questa voce continua a mettere in mostra nella successione dei bilanci societari: nel giro di 10 anni si è passati dai 29.374.623 euro del 2015 ai 72.833.513 euro del 2025, per un aumento che sfiora il 150%, con le insegne del food&beverage (24 in totale), retail (30), servizi al passeggero (8) e autonoleggi (14) a rappresentare la più rilevante componente di ricavo, seguita dai parcheggi auto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Ponte chiuso: i negozi perdono il 10% dei ricavi, lavori nel 2026La chiusura del ponte di Sant’Ansano a Ponte a Moriano, decisa dalla Provincia di Lucca a giugno dell’anno scorso a causa del cedimento della... Leggi anche: Crisi dei giocattoli: giù le saracinesche dei negozi Hamleys anche a Orio