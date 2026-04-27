Farsi cacciare passando per vittima | il capolavoro di Beatrice Venezi

Un episodio recente ha portato all’attenzione una strategia inaspettata nel mondo artistico, dove una direttrice d’orchestra ha scelto di uscire di scena fingendo di essere una vittima. La vicenda ha sollevato discussioni sulla percezione e le modalità di gestione dei conflitti pubblici nel settore. La scena è diventata oggetto di analisi, evidenziando come la comunicazione possa essere usata in modo strategico in situazioni di tensione.

C’è una forma di intelligenza poco celebrata, ma spesso decisiva, nel capire quando è il momento di farsi da parte. Beatrice Venezi l’ha dimostrato concedendo una bombastica quanto provvidenziale intervista al quotidiano argentino La Nación, costruita con la precisione di chi vuole uscire da una storia facendosi cacciare. Il passaggio chiave è di quelli che non lasciano margini di manovra: «Non vengo da una famiglia di musicisti. E questa è un’orchestra nella quale i posti si passano praticamente di padre in figlio», che anche nella nazione più familista del Pianeta resta un reato. Risultato: licenziata in tronco da direttrice musicale del teatro La Fenice prima ancora di aver alzato la bacchetta.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Farsi cacciare passando per vittima: il “capolavoro” di Beatrice Venezi Venezia, orchestrali della Fenice protestano contro la nomina di Beatrice Venezi. LaPresse Notizie correlate Beatrice Venezi, "non dirigerà il concerto di Capodanno": ecco perché"Per il primo giorno dell’anno del 2027 la direttrice aveva già altri impegni professionali": Beatrice Venezi non salirà sul podio del tradizionale... Beatrice Venezi ‘debutta’ nel carcere di Venezia(Adnkronos) – Sarà il carcere femminile della Giudecca a ospitare il primo appuntamento veneziano della maestra Beatrice Venezi, dopo la sua nomina... Una raccolta di contenuti Si parla di: Farsi cacciare passando per vittima: il capolavoro di Beatrice Venezi. Venezia caccia Venezi, la destra egemonica colleziona figuracce«La Fondazione Teatro La Fenice comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi» dice una nota ufficiale a conclusione di un rapporto nato non propri ... editorialedomani.it Il teatro La Fenice licenzia Beatrice Venezi: Annullate tutte le collaborazioni per le sue dichiarazioniL'oggetto della contestazione è l'intervista rilasciata dalla direttrice d'orchestra a un quotidiano argentino. Giuli: Prendo atto della decisione, ora basta polemiche ... today.it