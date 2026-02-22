Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno | ecco perché

Beatrice Venezi non condurrà il concerto di Capodanno del 2027 a Venezia perché ha già altri impegni professionali in programma. La direttrice ha scelto di rispettare gli impegni presi, che la tengono lontana dal tradizionale evento al Teatro La Fenice. La sua assenza cambia le aspettative per il concerto di fine anno, che solitamente attira molti spettatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai suoi collaboratori.