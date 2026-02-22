Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno | ecco perché
Beatrice Venezi non condurrà il concerto di Capodanno del 2027 a Venezia perché ha già altri impegni professionali in programma. La direttrice ha scelto di rispettare gli impegni presi, che la tengono lontana dal tradizionale evento al Teatro La Fenice. La sua assenza cambia le aspettative per il concerto di fine anno, che solitamente attira molti spettatori. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai suoi collaboratori.
"Per il primo giorno dell’anno del 2027 la direttrice aveva già altri impegni professionali": Beatrice Venezi non salirà sul podio del tradizionale concerto di Capodanno al Teatro La Fenice di Venezia nel 2027. Lo ha chiarito il sovrintendente Nicola Capobianchi. Non è ancora certo, invece, se dirigerà l’opera inaugurale di novembre, Fedora di Umberto Giordano, che aprirà ufficialmente la nuova stagione del teatro veneziano. "Dobbiamo capire se nell’agenda della Venezi c’è spazio per questo impegno anche se il suo contratto non specifica in quali momenti della stagione debba dirigere", ha spiegato Capobianchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»Beatrice Venezi non condurrà il concerto di Capodanno del 2027 al Teatro La Fenice, a causa di un cambiamento organizzativo improvviso.
Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono anche durante il concerto di CapodannoDurante il concerto di Capodanno a La Fenice di Venezia, si sono registrate ulteriori proteste in merito alla nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del teatro.
CASO VENEZI: AL CONCERTO DI CAPODANNO SPILLE DI PROTESTA A MUSICISTI E SPETTATORI | 18/12/2025
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno alla Fenice di Venezia; Fenice, Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno in tivù; Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: Ecco perché non ci sarà; Fenice, Venezi c’è ma non si vede. Niente prima né Capodanno.
Beatrice Venezi non dirigerà il Concerto di Capodanno alla Fenice di VeneziaMa sarà sua la sua conduzione dell’opera inaugurale del teatro. Il sovrintendente Capobianchi: Per il primo giorno dell’anno del 2027 la direttrice aveva già ... repubblica.it
Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà»La scelta è ricaduta su Gianandrea Noseda, attuale direttore della National Symphony Orchestra di Washington L'articolo Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. msn.com
Beatrice Venezi non dirigerà il concerto di Capodanno 2027 al Teatro La Fenice. Capobianchi: «Ecco perché non ci sarà» x.com
Sessismo, politica e paura del nuovo. Beatrice Venezi legge così l'ondata di proteste contro la sua nomina. E dice: "Servono nuovi pubblici, sennò i teatri diventano musei". - facebook.com facebook