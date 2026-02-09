Beatrice Venezi ‘debutta’ nel carcere di Venezia

La maestra Beatrice Venezi ha fatto il suo debutto al carcere femminile della Giudecca, a Venezia. Dopo aver preso il comando del Teatro La Fenice, ha scelto di portare la musica anche tra le detenute, portando un momento di cultura e speranza dentro le mura. L’evento ha attirato l’attenzione di tutti, segnando un passo importante nel suo percorso professionale.

(Adnkronos) – Sarà il carcere femminile della Giudecca a ospitare il primo appuntamento veneziano della maestra Beatrice Venezi, dopo la sua nomina alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. L'incontro è in programma mercoledì 11 febbraio, alle 12.30, e si svolgerà nella sala polifunzionale dell'istituto penitenziario, alla presenza delle detenute. L'evento, non aperto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Beatrice Venezi torna a Venezia e sceglie il carcere della Giudecca per il suo primo ritorno pubblico.

