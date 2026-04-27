Coldiretti Caserta al Brennero | Senza etichetta d’origine rischio inganni su cibo e Made in Italy

Gli agricoltori della Coldiretti di Caserta hanno organizzato una protesta al Brennero, criticando le attuali norme del commercio agroalimentare europeo. La loro preoccupazione riguarda soprattutto il rischio di inganni sui prodotti alimentari e sull’origine del cibo, in assenza di un’etichetta che certifichi la provenienza. La manifestazione si inserisce in un confronto più ampio tra le campagne casertane e le politiche europee in materia di etichettatura.

Dalle campagne casertane fino al valico del Brennero, la protesta degli agricoltori della Coldiretti si fa sempre più netta contro le attuali regole del commercio agroalimentare europeo. Al centro della mobilitazione, la richiesta di maggiore trasparenza sull’origine dei prodotti e la revisione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Coldiretti, agricoltori marchigiani al Brennero per difendere il cibo Made in Italy: “In 15 anni importazioni raddoppiate"C’erano anche le Marche al Brennero, con una delegazione di circa 500 agricoltori che hanno raggiunto il valico altoatesino, per la grande... Leggi anche: Made in Italy: Coldiretti al Brennero in difesa di agricoltori e consumatori Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La Coldiretti torna al Brennero per difendere il made in Italy; Coldiretti, 500 agricoltori campani al Brennero per difendere il Made in Italy. Caserta, la Coldiretti casertana al Brennero, per la battaglia contro pomodori, olio e tanti prodotti che arrivano dall’esteroCASERTA – Tra le storture del codice doganale e la mancanza di etichetta d’origine a livello europeo, rischi e inganni per agricoltori e cittadini consumatori. Dal concentrato di pomodoro alle cagliat ... ecodicaserta.it Coldiretti Caserta al Brennero contro le importazioni: Cagliate e pomodoro estero soffocano il made in ItalyScopri tutti i dettagli riguardo Coldiretti Caserta al Brennero contro le importazioni: Cagliate e pomodoro estero soffocano il made in Italy . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com #rassegnastampa La Coldiretti raccontata dal Il Mattino Da Avellino il grande successo del Villaggio Contadino organizzato da Coldiretti Avellino Da Coldiretti Caserta la lotta alla brucellosi e l'impegno in favore degli allevatori - facebook.com facebook