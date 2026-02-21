un altro assalto a un bancomat nella notte

Nella notte, un'esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale Credem in via Santa Maria delle Grazie a Casalvecchio di. La deflagrazione si è verificata poco prima delle 4.30, causando danni alla struttura e creando scompiglio tra i residenti. Testimoni riferiscono di aver udito un forte boato e di aver visto un'auto allontanarsi subito dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio.

Una violenta esplosione ha fatto saltare in aria nel corso della notte, intorno alle 4.30, lo sportello bancomat della filiale della banca Credem in via Santa Maria delle Grazie a Casalvecchio di Puglia, piccolo comune di 1600 abitanti in provincia di Foggia. Danni ingenti non solo allo sportello bancomat ma all'intera struttura. I banditi, a quanto si apprende, sarebbero fuggiti con la cassaforte con incasso ancora da quantificare. Il boato è stato avvertito in quasi tutto il paese. I ladri hanno agito in tre e sono poi fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Hanno seguito la tecnica consolidata per questo tipo di furti: hanno inserito un ordigno esplosivo, la 'marmotta', all'interno della fessura che, esplodendo, ha provocato enormi danni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Albeobello: assalto a sportello bancomat Nella notteNella notte, Alberobello è stato teatro di un tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat.

Alberobello: assalto a sportello bancomat Nella notteNella notte ad Alberobello, un tentativo di furto ha portato alla distruzione di uno sportello bancomat nel centro urbano.

Assalto ad un bancomat fuggiti con il bottino

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.