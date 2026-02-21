Un altro assalto a un bancomat nella notte
Nella notte, un'esplosione ha danneggiato lo sportello bancomat della filiale Credem in via Santa Maria delle Grazie a Casalvecchio di. La deflagrazione si è verificata poco prima delle 4.30, causando danni alla struttura e creando scompiglio tra i residenti. Testimoni riferiscono di aver udito un forte boato e di aver visto un'auto allontanarsi subito dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'episodio.
Una violenta esplosione ha fatto saltare in aria nel corso della notte, intorno alle 4.30, lo sportello bancomat della filiale della banca Credem in via Santa Maria delle Grazie a Casalvecchio di Puglia, piccolo comune di 1600 abitanti in provincia di Foggia. Danni ingenti non solo allo sportello bancomat ma all'intera struttura. I banditi, a quanto si apprende, sarebbero fuggiti con la cassaforte con incasso ancora da quantificare. Il boato è stato avvertito in quasi tutto il paese. I ladri hanno agito in tre e sono poi fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Hanno seguito la tecnica consolidata per questo tipo di furti: hanno inserito un ordigno esplosivo, la 'marmotta', all'interno della fessura che, esplodendo, ha provocato enormi danni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Albeobello: assalto a sportello bancomat Nella notteNella notte, Alberobello è stato teatro di un tentativo di furto ai danni di uno sportello bancomat.
Alberobello: assalto a sportello bancomat Nella notteNella notte ad Alberobello, un tentativo di furto ha portato alla distruzione di uno sportello bancomat nel centro urbano.
Assalto ad un bancomat fuggiti con il bottino
Argomenti discussi: Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: conflitto a fuoco con i carabinieri, fermati due sospettati; Assalto portavalori: reparti speciali a caccia dei complici dei foggiani, trovata seconda auto della gang - FoggiaToday; Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: nel blindato c'erano sei milioni di euro. Continua la caccia agli altri rapinatori; Assalto ai portavalori, trovata un’altra auto del commando: il punto sulle indagini ora alla Dda.
Napoli, ancora un assalto con la «marmotta»: esplode un altro bancomat ma il colpo fallisceNapoli - L’ennesimo assalto agli ATM di banche e uffici postali si è consumato nella notte a Napoli. Intorno alle prime ore del mattino, i carabinieri del ... cronachedellacampania.it
Assalto a un portavalori sulla Lecce-Brindisi, il video del conflitto a fuoco con i carabinieriLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it
Un altro assalto a un bancomat nella notte: a Napoli colpo fallito con le stesse modalità già viste tra Giugliano e Nola. - facebook.com facebook