Farmacia milanese insulta una ragazza con disabilità | il caso

Una farmacia di Milano è finita sotto i riflettori dopo aver pubblicamente insultato una ragazza con disabilità sui social. La creator coinvolta ha condiviso il fatto, attirando l’attenzione di utenti che chiedono un intervento dell’Ordine dei farmacisti per valutare la condotta professionale dell’attività. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei rapporti con i clienti e il rispetto delle norme di comportamento da parte del personale sanitario.

? Cosa sapere Il profilo della Farmacia Comotti di Milano ha insultato la creator Meelly Mayden.. Gli utenti chiedono l'intervento dell'Ordine dei farmacisti per la condotta professionale dell'attività.. Milena, nota sui social come Meelly Mayden, ha subito un insulto gratuito da parte del profilo ufficiale della Farmacia Comotti di Milano, che sotto un suo video l’ha definita un mostro nonostante la giovane soffra di microftalmo, glaucoma e altre patologie oculari. L’episodio, che ha colpito una ragazza con circa 14mila follower, ha scatenato una reazione immediata nella comunità digitale, trasformando un commento di cattivo gusto in una questione di etica professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Farmacia milanese insulta una ragazza con disabilità: il caso Notizie correlate Scoppia un incendio in un appartamento nel Milanese, all’interno una ragazza e un bambino: “Fortunatamente illesi”Questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento a Cormano, nel Milanese. Leonardo, suicida a 15 anni, riaperta l’inchiesta sul bullismo: “C’è audio di una ragazza che lo insulta”A causa di un vizio tecnico sarà riaperto il procedimento per istigazione al suicidio del 15enne Leonardo, studente di Senigallia che si è tolto la...