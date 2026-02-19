Scoppia un incendio in un appartamento nel Milanese all'interno una ragazza e un bambino | Fortunatamente illesi
Un incendio scoppiato questa mattina a Cormano, nel Milanese, ha interessato un appartamento. La causa sembra essere un corto circuito, secondo le prime indagini. Dentro l’abitazione si trovavano una ragazza e un bambino, che sono riusciti a uscire in tempo e sono rimasti illesi. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno spento le fiamme, evitando che si sviluppassero ulteriormente. I residenti del quartiere si sono svegliati con il rumore delle sirene e il fumo che usciva dal palazzo.
Questa mattina è scoppiato un incendio in un appartamento a Cormano, nel Milanese. All'interno si trovavano due fratelli, una ragazza e un bambino, rimasti "fortunatamente illesi".🔗 Leggi su Fanpage.it
