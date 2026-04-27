Un operatore socio sanitario di 52 anni è stato arrestato e denunciato per aver sottratto farmaci dall'ospedale Sant'Anna di Como. La polizia ha scoperto che l'uomo avrebbe portato via medicinali dall'istituto, portando alla sua sospensione e alle indagini in corso. La vicenda riguarda farmaci che sono improvvisamente scomparsi dall'ambiente ospedaliero, portando alla denuncia per peculato e ricettazione.

Un 52enne operatore socio sanitario è stato denunciato per peculato e ricettazione dopo che è stato scoperto a sottrarre farmaci e dispositivi medicali dall’ospedale S. Anna. L’uomo, incensurato e domiciliato a Cantù, è stato fermato al termine del turno di servizio e la refurtiva è stata recuperata e restituita alla struttura sanitaria. L’inizio delle indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo presso l’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. Protagonista della vicenda è un 52enne operatore socio sanitario, dipendente dell’ASST Lariana e in servizio presso la struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Farmaci spariti dall'ospedale Sant'Anna a Como, arrestato operatore sanitario 52enne

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