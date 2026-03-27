Ronciglione sopralluogo al cantiere dell' ospedale Sant' Anna | 20 posti letto e apertura tra un mese | FOTO

Da viterbotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolto un sopralluogo presso il cantiere dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, a circa un mese dall’inaugurazione. La visita ha riguardato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura, finanziati con fondi Pnrr. Sono stati osservati 20 nuovi posti letto e la struttura sarà aperta al pubblico entro circa quattro settimane. La visita è stata accompagnata da rappresentanti istituzionali.

Nuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la struttura sanitaria Sant’Anna di Ronciglione, al termine degli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Struttura che nelle scorse settimane era stata discussa nel tavolo per la salute con i sindaci della Tuscia. La nuova Casa di comunità rappresenta uno degli elementi cardine del nuovo modello di sanità territoriale, orientato alla prossimità e alla presa in carico continua del cittadino. “Si tratta di... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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