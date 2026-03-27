Ronciglione sopralluogo al cantiere dell' ospedale Sant' Anna | 20 posti letto e apertura tra un mese | FOTO

Questa mattina si è svolto un sopralluogo presso il cantiere dell’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, a circa un mese dall’inaugurazione. La visita ha riguardato i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura, finanziati con fondi Pnrr. Sono stati osservati 20 nuovi posti letto e la struttura sarà aperta al pubblico entro circa quattro settimane. La visita è stata accompagnata da rappresentanti istituzionali.

Nuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la struttura sanitaria Sant’Anna di Ronciglione, al termine degli importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione finanziati con fondi Pnrr per un importo complessivo di circa 4 milioni di euro. Struttura che nelle scorse settimane era stata discussa nel tavolo per la salute con i sindaci della Tuscia. La nuova Casa di comunità rappresenta uno degli elementi cardine del nuovo modello di sanità territoriale, orientato alla prossimità e alla presa in carico continua del cittadino. “Si tratta di... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ronciglione, sopralluogo al cantiere dell'ospedale Sant'Anna: 20 posti letto e apertura tra un mese | FOTO Articoli correlati Ronciglione, sopralluogo al cantiere del Sant'Anna: 20 posti letto e inaugurazione tra un meseNuova Casa e Ospedale di comunità di Ronciglione, a un mese dall'inaugurazione questa mattina si è svolta una visita istituzionale presso la... Fine dell'emergenza influenza, all’ospedale Sant’Anna i posti letto aggiuntivi tornano alla ChirurgiaDa lunedì 2 febbraio rientrano progressivamente 25 posti letto nella degenza chirurgica 3: riprendono le attività programmate Con il progressivo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ronciglione sopralluogo al cantiere... Argomenti discussi: FOTO | Sopralluogo all'ospedale di comunità di Ronciglione. Il Sant’Anna di Ronciglione si prepara a ripartire: sopralluogo istituzionale con Regione Lazio e Asl Viterbo sui nuovi servizi sanitariNewTuscia – RONCIGLIONE – Si è svolto questa mattina un importante sopralluogo presso l’ospedale Sant’Anna di Ronciglione, alla presenza del sindaco Mario Mengoni, dell’assessore comunale Sergio Orl ... newtuscia.it Sanità, Sabatini (FdI): Nuova vita e servizi di qualità per l’ospedale Sant’Anna di RonciglioneNewTuscia – RONCIGLIONE – Si è svolto oggi un importante sopralluogo presso l’ospedale Sant’Anna di Ronciglione da parte del consigliere regionale Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia e ... newtuscia.it