AIFA approva nuovi farmaci rimborsabili | svolta per malattie rare e oncologiche nel 2026

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l’ok alla rimborsabilità di nuovi farmaci, tra cui molecole innovative, estensioni di trattamenti già esistenti e farmaci equivalenti. La decisione riguarda principalmente terapie per malattie rare e oncologiche e entrerà in vigore nel 2026, dopo l’approvazione del Comitato. Questa scelta permette di ampliare l’accesso alle cure per alcuni pazienti e di aggiornare il quadro dei trattamenti disponibili nel sistema sanitario nazionale.

Via libera dal CdA AIFA: rimborsabilità per nuove molecole, estensioni terapeutiche e farmaci equivalenti. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nella seduta del 22 aprile 2026, ha approvato la rimborsabilità di nuovi farmaci e importanti estensioni di indicazione terapeutica. Un aggiornamento rilevante per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che introduce innovazioni concrete soprattutto nei campi delle malattie rare, dell’oncologia e della dermatologia. Duchenne: rimborsato un nuovo farmaco innovativo. Tra le novità più significative c’è l’introduzione della rimborsabilità di Agamree (vamorolone), un nuovo farmaco destinato al trattamento della distrofia muscolare di Duchenne nei pazienti a partire dai 4 anni di età.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - AIFA approva nuovi farmaci rimborsabili: svolta per malattie rare e oncologiche nel 2026 Notizie correlate Leggi anche: Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3 Farmaci rimborsabili, arriva l’ok di AIFA: inclusi anche quattro nuovi medicinali e uno per smettere di fumareI nuovi quattro farmaci da ora rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) sono indicati nel trattamento di malattie rare, dermatologiche e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Via libera dal CdA di AIFA alla rimborsabilità di 4 nuovi medicinali, 9 estensioni di indicazioni e 6 equivalenti; AIFA approva 4 nuovi farmaci rimborsati dal SSN: nomi, indicazioni, classi e passaggi operativi; Emofilia con inibitori: arriva in Italia un nuovo farmaco sottocute; Dalle terapie a taglia unica alle cure su misura: la rivoluzione della medicina di precisione. Farmaci rimborsabili, ok dall'Aifa per quattro nuovi medicinali: quali sonoL'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera definitivo alla rimborsabilità a una nuova molecola progettata per svolgere l'attività antinfiammatoria e ad altri tre medicine. Approvate anche es ... today.it Ok dell'Agenzia del farmaco a 4 nuovi medicinaliL'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla rimborsabilità di 4 nuovi farmaci, indicati, rispettivamente, per la distrofia muscolare di Duchenne, patologie dermatologiche e tumori ... ansa.it Il CdA #AIFA approva la rimborsabilità di 4 nuovi #farmaci, 9 estensioni di indicazioni terapeutiche e 6 medicinali equivalenti aifa.gov.it/-/cda_aifa_app… x.com Il CdA #AIFA approva la rimborsabilità di 4 nuovi #farmaci, 9 estensioni di indicazioni terapeutiche e 6 medicinali equivalenti Tra i farmaci che saranno rimborsati, un medicinale orfano per la distrofia muscolare di Duchenne e nuovi farmaci e indicazioni in - facebook.com facebook