Farmaci rimborsabili arriva l'ok di AIFA | inclusi anche quattro nuovi medicinali e uno per smettere di fumare

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato l'inclusione di quattro nuovi medicinali nel sistema di rimborso del Servizio Sanitario Nazionale. Questi farmaci sono destinati a trattare malattie rare, condizioni dermatologiche e patologie oncologiche. Oltre a queste novità, è stato approvato anche un medicinale specifico per aiutare le persone a smettere di fumare. La decisione permette a molti pazienti di accedere a trattamenti più avanzati e accessibili.

I nuovi quattro farmaci da ora rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) sono indicati nel trattamento di malattie rare, dermatologiche e oncologiche. Diventano rimborsabili anche sei farmaci equivalenti, tra cui uno a base di vareniclina, indicato come supporto per smettere di fumare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Da oggi la citisina (Recigar) è rimborsata dal SSN: ok dell’AIFA al ciclo di 25 giorni per smettere di fumareUn efficace farmaco per smettere di fumare, la citisina (Recigar), è diventato rimborsabile gratuitamente dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per... Smettere di fumare in 25 giorni: arriva il primo farmaco rimborsato dal SSNUna molecola nota da decenni, ma mai realmente entrata nel cuore delle politiche sanitarie italiane, diventa oggi protagonista di una possibile... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Abrogate Note 11 e 84: calcio folinato in fascia C, antivirali prescrivibili senza limitazioni; Inibitori di Pompa Protonica: le nuove regole di rimborsabilità; Smettere di fumare con un farmaco rimborsato dal SSN: arriva la citisina; Si consumano sempre più farmaci, spesi 819 milioni in un solo anno nel FVG. Farmaci rimborsabili, arriva l’ok di AIFA: inclusi anche quattro nuovi medicinali e uno per smettere di fumareI nuovi quattro farmaci da ora rimborsabili dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) sono indicati nel trattamento di malattie rare, dermatologiche e oncologiche ... fanpage.it Stop al fumo: arriva il primo farmaco rimborsabile dal Servizio Sanitario NazionaleStop al fumo: la citisina è il principio attivo del nuovo farmaco Recigar prodotto dalla azienda polacca Adamed e commercializzato in Italia da Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. corrierenazionale.it Nota N01 Dal 1 Aprile 2026, cambia qualcosa di importante sulla rimborsabilità di una categoria di farmaci largamente utilizzati.. Guarda il video per saperne di più Per Info, “Farmacia Ragone Lucia” Via Borgo San Rocco 6, Adelfia 0804597 facebook