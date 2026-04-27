Matteo Salvini si è recato a Palmoli per incontrare Nathan e Catherine, una famiglia residente nel bosco. Durante la visita, il ministro ha commentato la situazione dei bambini, affermando di provare vergogna per come sono stati trattati. L'incontro si è svolto in un contesto di attenzione mediatica, con il politico che ha espresso parole riguardo alla condizione dei minori coinvolti nel caso.

Nuovo capitolo nella vicenda della famiglia nel bosco. Matteo Salvini è andato a Palmoli, in provincia di Chieti, per incontrare il sindaco, Giuseppe Masciulli, così come i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. “Da genitore mi vergogno di come sono stati trattati loro e soprattutto i tre bambini”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti, puntando il dito contro il “sistema” composto da “tribunale dei minori, assistenti sociali e curatori”. Matteo Salvini a Palmoli dalla famiglia nel bosco Poco dopo le ore 15 di lunedì 27 aprile, il leader della Lega è arrivato a Palmoli, accolto in municipio dal sindaco Giuseppe Masciulli. Intercettato da Ore 14, trasmissione condotta da Milo Infante su Rai 2, Salvini ha dichiarato: “Vengo per ascoltare, mettermi a disposizione di una famiglia che non merita altre settimane di sofferenza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Salvini a Palmoli da Nathan e Catherine: "Mi vergogno di come sono stati trattati i bimbi"

Famiglia nel bosco, Salvini: Separarli a Natale violenza di Stato senza senso

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