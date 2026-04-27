Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, si recherà a Palmoli, in provincia di Chieti, poco dopo le 15, per un incontro con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia conosciuta come la 'famiglia nel bosco'. L’appuntamento si svolgerà presso il municipio del paese. La visita si inserisce in un contesto di attenzione verso questa famiglia, che vive isolata nel bosco.

Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sarà a Palmoli (Chieti), in municipio, poco dopo le 15, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori di quella che è nota come la 'famiglia nel bosco'. Lo riferisce il suo staff.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvini a Palmoli per incontrare i genitori della famiglia nel bosco

Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025

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