Falla nei chip Qualcomm | rischio spionaggio su molti smartphone

Kaspersky ha individuato una falla nei chip Qualcomm MDM9x07, MDM9x45 e MSM8952, identificata come vulnerabilità CVE-2026-25262. La scoperta riguarda potenziali rischi di spionaggio su numerosi smartphone dotati di questi chipset. La vulnerabilità potrebbe consentire a soggetti malintenzionati di accedere a dati sensibili o controllare i dispositivi compromessi. Qualcomm ha già rilasciato aggiornamenti per correggere questa falla.

? Cosa sapere Kaspersky segnala vulnerabilità CVE-2026-25262 nei chipset Qualcomm MDM9x07, MDM9x45 e MSM8952.. L'accesso fisico al dispositivo permette l'installazione di backdoor persistenti tramite protocollo Sahara.. La vulnerabilità hardware CVE-2026-25262 segnalata da Kaspersky ICS CERT mette sotto tiro diversi chipset Qualcomm, colpendo dispositivi che utilizzano i processori MDM9x07 (Snapdragon X5 LTE), MDM9x45 (Snapdragon X12 LTE), MSM8909 (Snapdragon 210), SDX50 (Snapdragon X50) e MSM8952. Il problema tecnico si annida nel protocollo Sahara, uno strumento di comunicazione a basso livello che entra in funzione quando il chip viene attivato in modalità di ripristino d’emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falla nei chip Qualcomm: rischio spionaggio su molti smartphone Notizie correlate Qualcomm punta su TSMC: Samsung esclusa dai nuovi chip SnapdragonQualcomm ha preso una decisione drastica per i suoi prossimi processori di punta, escludendo Samsung dalla produzione dei chip Snapdragon 8 Elite Gen... Google: spionaggio industriale su chip Tensor, 20 anni di reclusioneUn tribunale statunitense ha incriminato tre individui, tra cui due ex dipendenti di una delle maggiori aziende tecnologiche al mondo, per furto di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Falla nei Qualcomm Snapdragon; Falla critica nei chip Qualcomm Snapdragon: colpisce hardware datati; Un buco nei chip Qualcomm spalanca la porta agli hacker?; Scoperto bug nei vecchi Snapdragon: falla hardware nel BootROM espone i dati. Un buco nei chip Qualcomm spalanca la porta agli hacker?La funzione che si attiva quando i chip individuati da Kaspersky entrano in modalità di ripristino d'emergenza permette di avere pieno possesso del device (microfono e fotocamera degli smartphone incl ... startmag.it Falla nei Qualcomm SnapdragonUna vulnerabilità scoperta nei chip Qualcomm Snapdragon riporta l’attenzione su un aspetto spesso poco visibile ma cruciale della sicurezza digitale: l’hardware. Secondo i ricercatori di Kaspersky, il ... hackerjournal.it Buongiorno. Affronta la giornata e falla tua. #terraecielo2020 #terraecielo #italia - facebook.com facebook Falla critica nei chip Qualcomm Snapdragon: colpisce hardware datati x.com