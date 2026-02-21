Google | spionaggio industriale su chip Tensor 20 anni di reclusione

Tre persone, tra cui due ex impiegati di Google, sono state accusate di aver rubato segreti industriali sui chip Tensor, fondamentali per i dispositivi Pixel. La Polizia ha scoperto che i sospetti avevano tentato di vendere le informazioni a competitor stranieri. Durante l’indagine, sono stati trovati documenti riservati e dispositivi elettronici. La notizia ha suscitato preoccupazione nel settore tecnologico, che si domanda quanto siano protetti i progetti di grandi aziende.

Un tribunale statunitense ha incriminato tre individui, tra cui due ex dipendenti di una delle maggiori aziende tecnologiche al mondo, per furto di segreti industriali relativi ai chip Tensor, il cuore tecnologico degli smartphone Pixel. L’accusa comprende cospirazione e distruzione di prove, con il rischio di pene detentive fino a vent’anni per i colpevoli. Il caso solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza della proprietà intellettuale in un settore strategico come quello dei semiconduttori, in un contesto globale di crescente competizione tecnologica e di una corsa agli armamenti nel settore dei semiconduttori, con implicazioni che vanno ben oltre il mercato degli smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu Chip tensor di google potrebbe offrire una sorpresa piacevoleGoogle Titan M3 è al centro di nuove indiscrezioni che suggeriscono il suo possibile utilizzo come componente aggiuntivo nel prossimo chip Tensor G6, previsto per la linea Pixel 11. Ex dipendenti google accusati di furto di segreti commerciali legati al chip tensor di pixelEx dipendenti di Google sono coinvolti in un caso di furto di segreti industriali, legato al chip Tensor dei dispositivi Pixel. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Minacce cyber alla Difesa: spionaggio, recruiting e attacchi nel manifatturiero; Silicon Valley: 3 ingegneri accusati di furto di segreti tech verso l’Iran; CrescentHarvest: malware sulle proteste iraniane, LNK e sideloading DLL con binario Google; Ex ingegneri Google sotto accusa, rubati segreti relativi ai chip dei Pixel. Furto in casa Google, rubati i segreti del chip TensorTre persone incriminate per furto di segreti sui chip Tensor di Google. Tra gli accusati due ex dipendenti dell'azienda e un familiare. msn.com Ex ingegneri Google sotto accusa, rubati segreti relativi ai chip dei PixelLe pene previste dalla legge potrebbero rivelarsi estremamente severe, portando gli imputati a scontare fino a venti anni di reclusione. gizchina.it Vulnerabilità zero-day in Google Chrome. Exploit rilasciato: aggiornare subito Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/vulnerabilita-zero-day-in-google-chrome-aggiornare-subito-il-browser/ #redhotcyber #news #cybersecurity #hacking #malware - facebook.com facebook