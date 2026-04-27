Falla al Washington Hilton | come l’attentatore eluse la sicurezza

Durante una cena organizzata presso il Washington Hilton, l’attentatore è riuscito a eludere le misure di sicurezza e ad accedere all'edificio. L’episodio si è verificato senza che le forze di sicurezza riuscissero a bloccare l’ingresso o a individuare immediatamente la persona coinvolta. La polizia ha avviato indagini per chiarire come sia stato possibile superare i controlli e quali siano state le eventuali falle nel sistema di sicurezza.

? Cosa sapere Cole Thomas Allen elude la sicurezza al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti.. L'attentatore ha ottenuto una chiave della stanza il giorno precedente l'evento.. L’attentatore Cole Thomas Allen ha superato i presidi di sicurezza al Washington Hilton durante la cena dei corrispondenti con Donald Trump, evidenziando lacune strutturali nei protocolli di protezione dell’hotel. Il trentunenne è riuscito a eludere il perimetro protettivo che circondava la struttura, rendendo vano l’apparato di controllo previsto per l’evento. Mentre gli ospiti partecipavano alla serata, l’uomo è stato fermato solo dopo aver già aggirato le barriere principali, mettendo in luce come la vulnerabilità del sistema non sia nata nel momento della cena, ma durante le fasi preliminari di accesso alla struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Falla al Washington Hilton: come l’attentatore eluse la sicurezza US President Trump Targeted Again: Armed Suspect Breaches Security at Washington Hotel Event Notizie correlate Attentato al Washington Hilton, Trump accusa i ‘No Kings’: “Viviamo in un mondo folleWashington, 27 aprile 2026 – Dopo l’attentato fallito alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump punta il dito contro i 'No Kings', il... Leggi anche: Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dal tentato omicidio di Reagan all'attentato a Trump: la storia del Washington Hilton; Washington Hilton, la notte in cui la sicurezza ha retto per un soffio. Così un uomo armato ha mandato nel caos la cena dei corrispondenti con Donald Trump; Trump racconta l'attacco alla cena dei corrispondenti: viviamo in un mondo di pazzi; Trump salvo dagli spari al gala, America ostaggio delle armi. Attentato a Trump, falle nei controlli di sicurezza al Washington Hilton: criticità e indagini in corsoFalle nei controlli esterni del Washington Hilton durante una cena ufficiale con il presidente: un uomo armato riesce a superare i primi accessi e apre il dibattito sulla sicurezza degli eventi ad alt ... notizie.it Attacco a Trump, tutte le falle dell’Hilton. WSJ: «C’erano meno precauzioni che allo stadio o a una festa»I blocchi superabili solo con un invito mostrato, senza una verifica dell'identità, il metal detector piazzato solo all'ingresso della sala da ballo e quella stanza prenotata il giorno prima: come Col ... msn.com l rumore sordo degli spari lontani, Trump e Vance portati via di corsa, personale della sicurezza che correva armato fino ai denti, giornalisti riparati sotto i tavoli. E poi lui: “the salad man”, l’uomo che nel caos della sala da ballo del Washington Hilton, mangiava - facebook.com facebook Trump, il racconto dalla sala del Washington Hilton: «Dopo l'antipasto i colpi e tutti sotto i tavoli, poi le battute» | Corriere.it @viviana_mazza x.com