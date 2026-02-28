Cinquantissimi magistrati si sono riuniti ieri mattina a Palazzo Wedekind, nel centro della capitale, per un'assemblea dedicata a contrastare le fake news diffuse dalla sinistra. Le toghe indipendenti hanno deciso di alzare la voce, sottolineando la necessità di un intervento deciso e condiviso per smascherare le informazioni false che circolano in rete e sui media.

Le toghe libere e indipendenti alzano la voce contro le fake news della sinistra. Cinquanta magistrati, nella mattinata di ieri, si ritrovano a Palazzo Wedekind, nella capitale, per ribadire l’importanza di un cambiamento, auspicato fuori e dentro le aule giudiziarie. «Il Sì - spiega Isabella Bertolini, consigliera laica del Csm e segretario generale del comitato che ha organizzato l’evento - è un dovere civico e morale per ridare credibilità a un sistema giustizia sempre più sofferente, per rafforzare la terzietà del giudice e porre fine alla degenerazione correntizia». Dello stesso parere Nicolò Zanon, costituzionalista e presidente dell’associazione che ha organizzato la tavola rotonda: «Parliamo di una svolta essenziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La maratona dei giudici indipendenti per smascherare le fake news del No

Nordio smentisce le fake news: “Sul referendum clima rovente, mai detto che i giudici sono appiattiti sui Pm”Attorno al referendum sulla giustizia c’è “un’atmosfera arroventata” che “da molte parti è stata in queste settimane suscitata” generando la...

Tiziana Panella smonta l’ultima fake news su Nordio: “Mai parlato di controllo sui giudici, ecco la prova”“Il ministro non ha mai detto quella frase, ognuno può avere le sue idee sul referendum, ma non si può fare quella roba lì…”, ha fatto notare Tiziana...

Contenuti e approfondimenti su maratona.

Discussioni sull' argomento Referendum, il pm Piscitelli: Vogliono mettere il guinzaglio alla magistratura; Torna la Mezza Maratona di Latina, un mese al via; Chiusura indagini per Bartolozzi, Nordio: 'La tempistica dei magistrati mi lascia perplesso'; Vince la gara, fa il record nazionale ma viene squalificato per l'esultanza.

Cedu difende la libertà d'espressione dei giudici sui social media ma con limitiLa Corte europea dei diritti umani afferma che i magistrati devono essere liberi di postare sui social media le loro opinioni, a patto che non parlino di casi in corso e non intacchino l'autorità e ... ansa.it