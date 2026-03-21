Scienza e fake news | il podcast ‘Stroncate Scientifiche’ della Scuola Sant’Anna di Pisa per combattere le bufale e fare corretta divulgazione

La Scuola Sant'Anna di Pisa ha avviato il podcast “Stroncate Scientifiche”, dedicato a contrastare le fake news e promuovere una divulgazione corretta della scienza. Nel programma, docenti e studenti affrontano temi scientifici, smontando bufale e chiarendo i fatti in modo diretto. Il progetto mira a fornire strumenti utili a riconoscere le informazioni false nel mondo digitale.