Scienza e fake news | il podcast ‘Stroncate Scientifiche’ della Scuola Sant’Anna di Pisa per combattere le bufale e fare corretta divulgazione
La Scuola Sant'Anna di Pisa ha avviato il podcast “Stroncate Scientifiche”, dedicato a contrastare le fake news e promuovere una divulgazione corretta della scienza. Nel programma, docenti e studenti affrontano temi scientifici, smontando bufale e chiarendo i fatti in modo diretto. Il progetto mira a fornire strumenti utili a riconoscere le informazioni false nel mondo digitale.
La Scuola Sant'Anna di Pisa lancia "Stroncate Scientifiche", un podcast in cui docenti e allievi smontano le fake news L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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