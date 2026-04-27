Fairgame$ | il nuovo progetto Sony vacilla dopo i primi test

Il nuovo progetto di Sony, Fairgame$, sta affrontando alcune difficoltà dopo i primi test interni. I playtest Alpha hanno evidenziato problemi nel gameplay sviluppato da Haven Studios. In seguito alla partenza di Jade Raymond, il gioco è stato trasformato in un titolo free-to-play. La fase di valutazione iniziale ha portato alla luce diverse criticità che potrebbero influenzare il suo sviluppo futuro.

? Cosa sapere I playtest Alpha di Fairgame$ evidenziano criticità nel gameplay di Haven Studios.. Il progetto Sony passa al modello free-to-play dopo l'uscita di Jade Raymond.. Le recenti sessioni di playtest in fase Alpha di Fairgame$ evidenziano una profonda crisi per il titolo di Haven Studios, con i tester che segnalano un loop di gameplay poco coinvolgente. Le indiscrezioni raccolte da Tom Henderson indicano come il progetto di Sony stia faticando a trovare la sua strada, nonostante sia stato presentato inizialmente tre anni fa. Il cuore delle critiche riguarda la modalità basata sulle dinamiche degli sparatutto a estrazione. Durante le prove, gli utenti si sono confrontati con scenari dalle dimensioni contenute, come una grande villa, dove squadre diverse competono per obiettivi comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fairgame$: il nuovo progetto Sony vacilla dopo i primi test Notizie correlate Sony e Fairgame$: il nuovo live service fatica a divertire gli utenti?? Cosa sapere Gli alpha tester di Fairgame$ segnalano scarsi livelli di divertimento per il titolo Sony. Leggi anche: Francesco Bagnaia: maggiore fiducia dopo i primi test con Ducati. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fairgame$, i tester non sarebbero rimasti particolarmente impressionati: il rumor; Sony e Fairgame$ | il nuovo live service fatica a divertire gli utenti. Fairgame$ sembra in piena crisi: il live service di PlayStation non convince nei playtest interniIl percorso di Fairgame$ continua a essere tutt’altro che lineare. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'affidabile Tom Henderson, il titolo multiplayer di Haven Studios starebbe incontrando ... it.ign.com Fairgame$: il live service per PS5 fatica ad essere 'divertente', secondo Tom HendersonFairgame$ di Haven Studios fatica a convincere, secondo report il gameplay non entusiasma e lo sviluppo resta complicato nonostante gli investimenti Sony. everyeye.it FairGame: Women leading the future of sport! In Peja , the #FairGame conference brought together local and European actors to tackle a key issue: Gender inequality in sport is still a reality in 2026. Key barriers identified: • Cultural and social n - facebook.com facebook