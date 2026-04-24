Gli alpha tester di Fairgame$, il nuovo gioco live service di Sony, hanno segnalato bassi livelli di divertimento durante le sessioni di prova. Le valutazioni degli utenti preliminari indicano che il titolo non riesce a coinvolgere in modo soddisfacente, suscitando perplessità sulla qualità dell’esperienza offerta. La risposta alla fase di testing rivela difficoltà nel catturare l'interesse del pubblico e nel mantenere alta l’attenzione dei giocatori.

?? Cosa sapere Gli alpha tester di Fairgame$ segnalano scarsi livelli di divertimento per il titolo Sony. Haven Studios punta sul miglioramento del gameplay dopo l'addio di Jade Raymond nel 2023. Le ultime indiscrezioni raccolte da Tom Henderson mettono in luce le difficoltà di Fairgame$, l'ambizioso progetto live service di Sony sviluppato da Haven Studios, che fatica a conquistare il divertimento sperato nonostante i massicci investimenti del colosso tecnologico. Il quadro che emerge dalle .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sony e Fairgame$: il nuovo live service fatica a divertire gli utenti

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