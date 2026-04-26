In occasione della Festa della Liberazione, Fabrizio Moro ha vinto la prima edizione della nuova Canzonissima con la canzone “Il mio canto libero”. La vittoria è stata annunciata durante la trasmissione, che ha visto coinvolti diversi artisti e pubblico. Moro ha commentato che tornerebbe a partecipare a Sanremo se l’accordo con il direttore artistico fosse positivo. La manifestazione si è svolta con grande attenzione e partecipazione.

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Festa della Liberazione, il destino e la musica si sono allineati per consegnare a Fabrizio Moro la vittoria della prima, attesa edizione della nuova Canzonissima. Il cantautore di San Basilio ha sbaragliato la concorrenza portando sul gradino più alto del podio un capolavoro assoluto della musica italiana: Il mio canto libero di Mogol e Battisti. Moro ha confermato così il primato che aveva già conquistato al debutto del programma, superando al fotofinish avversari del calibro di Arisa (in gara con l’emozionante La notte ) e Riccardo Cocciante, che ha tentato invano il sorpasso all’ultima curva con la sua storica Margherita.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Moro vince Canzonissima con “Il mio canto libero” e guarda già a Sanremo: “Tornerei se Ferraguzzo approvasse”

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