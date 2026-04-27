Fabrizio Caliolo designato coordinatore territoriale Uil Brindisi

Nel pomeriggio di venerdì 24 aprile si è svolta nella Sala Conferenze dell’Hotel Nettuno a Brindisi l’assemblea pre-congressuale della Uil di Puglia dedicata al territorio di Brindisi. Durante l’incontro è stato annunciato il nome di Fabrizio Caliolo come nuovo coordinatore territoriale della Uil Brindisi. La riunione ha coinvolto rappresentanti sindacali e membri dell’associazione, che hanno partecipato alla discussione prima del congresso regionale.

BRINDISI - Si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 24 aprile nella Sala Conferenze dell’Hotel Nettuno a Brindisi l’Assemblea pre-congressuale della Uil di Puglia per il territorio di Brindisi. Un appuntamento di confronto e analisi sulle sfide del territorio al quale hanno preso parte diverse.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Uil Lecce, Mauro Fioretti viene confermato coordinatore territorialeLECCE – “Avanti su sicurezza, lavoro di qualità e legalità”: su questa linea batte Mauro Fioretti, al termine dei lavori dell’assemblea... Leggi anche: Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense: Realdo Mastini confermato coordinatore territoriale Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: FABRIZIO CALIOLO DESIGNATO DALLA ASSEMBLEA PRE-CONGRESSUALE COORDINATORE TERRITORIALE UIL BRINDISI; Mesagne. I candidati sindaco si confrontano; Mesagne. Parte la corsa al Comune.