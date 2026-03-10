Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense | Realdo Mastini confermato coordinatore territoriale

Oggi si è tenuta l’assemblea delle cooperative associate a Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense, durante la quale è stato confermato Realdo Mastini come coordinatore territoriale. L’incontro ha coinvolto rappresentanti di diverse cooperative della regione, che hanno discusso degli aspetti organizzativi e delle attività future dell’associazione. La conferma di Mastini è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione.

L’assemblea territoriale si è riunita oggi per il rinnovo delle cariche. Focus sui settori: dal Pacchetto Omnibus Ue per l’agricolo alle criticità del comparto ittico con il caro gasolio Si è svolta questo pomeriggio l’assemblea delle cooperative associate a Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense. Al centro dell’appuntamento, il rinnovo delle rappresentanze di settore per il prossimo quadriennio, che ha visto la conferma di Realdo Mastini nel ruolo di coordinatore territoriale.Mastini, cesenate e presidente di Orogel Fresco, continuerà a guidare il coordinamento territoriale, portando avanti l'istanza di un settore cooperativo strategico, che impatta per oltre 6 miliardi di euro l’anno sul territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Servizio civile universale in Confcooperative Romagna-Estense, due posti nelle sedi di Forlì e Cesena“Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense:... Contenuti e approfondimenti su Confcooperative Fedagripesca Romagna Argomenti discussi: Dal Brasile al Delta, ragazze tra i granchi blu. Assemblea Confcooperative CTS Romagna-Estense: al via il mandato 2026-2030Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, a Ravenna l’assemblea di Confcooperative Cultura Turismo Sport Romagna-Estense con un’ampia partecipazione di realtà attive nei tre settori. L’assemblea, a ... altarimini.it Nuovo coordinamento per Confcooperative Cultura Turismo Sport: i riminesi elettiSi è tenuta nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, a Ravenna l’assemblea di Confcooperative Cultura Turismo Sport Romagna-Estense con un’ampia partecipazione di ... chiamamicitta.it