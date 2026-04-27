Fabriano il miraggio del lavoro diventa un incubo | la polizia stana 7 sciacalli del web

A Fabriano, due persone sono state denunciate dalla polizia dopo aver scoperto che sette individui avevano messo in atto truffe online. Le vittime avevano cercato lavoro e promesse di guadagni facili, ma hanno invece subito perdite economiche. L’indagine ha portato alla identificazione degli autori delle frodi, che operavano attraverso vari profili sui social e piattaforme digitali.

Fabriano (Ancona), 27 aprile 2026 – Il miraggio di un’occupazione stabile e la promessa di facili guadagni digitali si è trasformato in un incubo finanziario per due residenti della città della carta. Ma la polizia di Stato di Fabriano, al termine di una serrata attività investigativa coordinata dal commissariato di Pubblica Sicurezza, ha smascherato due distinte reti criminali dedite alle truffe online, denunciando a piede libero sette persone. Il primo filone d'indagine trae origine dalla denuncia di un 44 fabrianese che, lo scorso marzo, era caduto nella rete della cosiddetta ‘truffa dei like’. Attratto da un annuncio web che prometteva retribuzioni in cambio di semplici interazioni su una nota piattaforma social musicale, l'uomo aveva inizialmente ricevuto piccoli accrediti per un totale di 477 euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, il miraggio del lavoro diventa un incubo: la polizia stana 7 sciacalli del web Notizie correlate Alessandro Livraghi bloccato in Thailandia: i tempi si allungano. E sul web spuntano gli sciacalli del bigliettoLodi, 12 marzo 2026 – L’attesa continua e l’incertezza resta alta per Alessandro Livraghi, il personal trainer lodigiano bloccato in Thailandia a... Riscatto Uyba soltanto al tie-break. La vetta del girone diventa un miraggioLa Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio supera Macerata al tie break e conquista i primi punti nel girone A dei Playoff Challenge. Contenuti di approfondimento Beko, il vertice al Mimit è un miraggio: fermo produttivo per una settimanaFABRIANO L’attività produttiva dello stabilimento di Melano che procede a rilento, l’ammortizzatore sociale che si attesta al 90% per un’ottantina di addetti del centro Ricerca e Sviluppo di via Campo ... corriereadriatico.it Commercio, come brilla Fabriano grazie all’arte di Catia AnelliFabriano brilla nuovamente nel panorama nazionale grazie al talento e alla passione dei suoi commercianti. In occasione della Giornata ... ilrestodelcarlino.it