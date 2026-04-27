Fabio Quartararo ha commentato la sua situazione attuale, affermando che la moto non presenta punti di forza e sottolineando di saper ancora guidare. Il pilota francese sta attraversando un periodo difficile, che potrebbe essere il suo ultimo anno con Yamaha. La sua dichiarazione segue una serie di risultati deludenti e mette in evidenza le difficoltà che sta affrontando in questa fase della stagione.

Prosegue il momento nero di Fabio Quartararo. Il pilota francese, verosimilmente all’ultimo anno con Yamaha, non sa davvero più che pesci prendere. La moto nipponica non va, da anni e, anzi, in questo Mondiale MotoGP 2026, sembra avere ulteriormente mosso passi all’indietro. Una china sempre più negativa che sta attanagliando la scuderia di Iwata ormai da troppo tempo. La luce in fondo al tunnel non si vede e le difficoltà non fanno che aumentare. Il campione del mondo 2021 procede in maniera quanto mai complicata in questa annata. Al momento ha conquistato la miseria di 11 punti con due quattordicesimi posti tra Buriram e Jerez de la Frontera come migliori risultati nelle gare lunghe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Quartararo attacca: “La moto non ha nessun punto di forza. Io so ancora guidare, non sono uno stupido…”

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