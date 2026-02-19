Fabio De Luigi torna a teatro con Biol – In Carne e Ossa Tour Tappa anche a Rimini

Fabio De Luigi ritorna a teatro dopo 25 anni di assenza, portando in scena lo spettacolo “Biol – In Carne e Ossa Tour”. La causa di questo ritorno è la voglia di condividere un racconto personale, che lo ha portato a riscoprire la passione per il palcoscenico. Giovedì 5 novembre 2026, alle ore 21, il comico sarà al Teatro Galli di Rimini, con uno spettacolo che combina umorismo e sincerità, lasciando spazio a momenti di introspezione e comicità. La scena si prepara ad accogliere una performance speciale.

Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto segna un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico. In scena, De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di pura improvvisazione, mettendo in luce tutta la sua esperienza di attore e autore. È qui che ritrova la sua forma più autentica, quella dell'incontro dal vivo, senza filtri né mediazioni, costruito sera dopo sera insieme agli spettatori. Prevendite su My Live Nation da giovedì 19 febbraio dalle ore 15; vendita generale da venerdì 20 febbraio sempre alle ore 15. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner ufficiale del tour.