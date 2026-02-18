Fabio De Luigi con il nuovo show Biol - in carne e ossa tour al Gran Teatro Geox di Padova

Fabio De Luigi ha deciso di tornare sul palco dopo 25 anni di assenza, portando il suo nuovo spettacolo “Biol - in carne e ossa tour” al Gran Teatro Geox di Padova il 25 ottobre. La scelta di riprendere la scena dal vivo nasce dalla voglia di condividere nuove storie con il pubblico, dopo un lungo periodo di silenzio. Lo spettacolo promette momenti di comicità e riflessione, con battute fresche e una presenza scenica coinvolgente. I fan sono già in attesa di vedere il loro attore preferito di nuovo in azione.

Il nuovo show "BIOL - In Carne e Ossa" è uno spettacolo intimamente generoso costruito a immagine e somiglianza del suo interprete, dove registro comico e anima poetica convivono in perfetta armonia. Scritto insieme a Paolo Cananzi, il progetto segna un ritorno significativo alla dimensione live e al contatto diretto con il pubblico. In scena, De Luigi alterna monologhi, racconti e momenti di pura improvvisazione, mettendo in luce tutta la sua esperienza di attore e autore. È qui che ritrova la sua forma più autentica, quella dell’incontro dal vivo, senza filtri né mediazioni, costruito sera dopo sera insieme agli spettatori.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Lover lo show-tributo to Taylor Swift al Gran teatro Geox di PadovaLover, lo show-tributo a Taylor Swift al Gran Teatro Geox di Padova, ripropone in modo fedele e dettagliato l’atmosfera del celebre Eras Tour.

Francesco Renga in concerto al Gran Teatro GeoxFrancesco Renga torna a cantare dal vivo e annuncia il suo nuovo tour.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.