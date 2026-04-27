' Fabbrico storia di un paese antifascista' al Teatro Nuovo

Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.00, al Teatro Nuovo di Pisa, sarà rappresentato in anteprima “Fabbrico – Storia di un paese antifascista”. Lo spettacolo è scritto e interpretato dall’attore Massimiliano Loizzi. La pièce affronta temi legati alla storia di un paese che ha resistito al fascismo. La rappresentazione si svolge nel contesto di una serata dedicata al ricordo e alla memoria storica.

Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21.00, al Teatro Nuovo di Pisa, andrà in scena in anteprima “Fabbrico – Storia di un paese antifascista”, scritto e interpretato da Massimiliano Loizzi.Al centro del racconto c’è Fabbrico, un borgo emiliano che, nel corso di oltre un secolo, è diventato simbolo di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Anteprima assoluta: "Fabbrico. Storia di un paese antifascista"Stasera alle 21 al teatro Pedrazzoli di Fabbrico è in programma una anteprima assoluta di uno spettacolo che parla della storia del paese reggiano. “Ti racconto una storia”, Nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla MisericordiaArezzo, 19 febbraio 2026 – Prosegue a Sansepolcro la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Ti racconto una storia”, promossa dal Comune di...