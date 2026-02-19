ti racconto una storia nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al teatro alla misericordia

Il Teatro alla Misericordia di Sansepolcro ospita il nuovo spettacolo della rassegna “Ti racconto una storia”, dedicata ai giovani e alle famiglie. L’evento si svolge il 19 febbraio 2026 e coinvolge attori locali che portano in scena un racconto interattivo per stimolare la fantasia dei bambini. La rassegna, promossa dal Comune di Sansepolcro con il supporto della Fondazione Toscana Spettacolo, mira a offrire momenti di svago e crescita culturale. L’appuntamento si inserisce in un calendario ricco di eventi teatrali per i più piccoli.

Arezzo, 19 febbraio 2026 – Prosegue a Sansepolcro la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Ti racconto una storia”, promossa dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, ospitata al Teatro alla Misericordia. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.00 con lo spettacolo “La ciambella addormentata. nel forno”, produzione NATA, con la regia e il testo di Lorenzo Bachini e in scena Eleonora Angioletti e Cinzia Corazzesi. Uno spettacolo che, già dal sottotitolo “C’era una volta, anzi. c’era una torta!”, promette fantasia, ironia e coinvolgimento, attraverso il teatro d’attore e di figura, in un racconto pensato per bambini dai 5 ai 12 anni e per le loro famiglie Un’occasione per vivere insieme un pomeriggio di teatro, tra immaginazione e divertimento, in un percorso che continua a valorizzare la cultura per l’infanzia e la crescita di un giovane pubblico consapevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Ti racconto una storia". Rassegna per ragazzi al teatro alla Misericordia

