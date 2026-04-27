Nella giornata di ieri, le semifinali di FA Cup hanno visto il Chelsea e il City passare con difficoltà, entrambe ottenendo la qualificazione per la finale. La partita si è svolta a Wembley, uno stadio che spesso regala emozioni intense e un'atmosfera particolare. Le due squadre si affronteranno prossimamente per aggiudicarsi il trofeo in una sfida che promette di essere avvincente.

Londra (Gran Bretagna) 27 aprile 2026 – Wembley ha sempre un fascino unico e un'atmosfera capace anche di trasformare i sogni più remoti in realtà. Non è stato però questo il weekend dei sogni impossibili, ma più una brutale dose di realismo e una prova di forza da parte delle squadre più forti in campo in questa FA Cup. Il Manchester City e il Chelsea faticano non poco, ma entrambe strappano il pass per la finale della Coppa più antica del mondo, dove si affronteranno per decidere chi alla fine solleverà il trofeo. Termina così il percorso di Southampton e Leeds, entrambe belle storie di Cenerentola, terminate però poco prima della fine del ballo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fa Cup: City e Chelsea a fatica, ma saranno loro ad affrontarsi in finale

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