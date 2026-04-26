Il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale di FA Cup

Il Chelsea ha vinto 1-0 contro il Leeds nella semifinale di FA Cup, con un gol di Enzo Fernandez. La squadra ha superato la partita dopo l'esonero dell’allenatore precedente e ha così raggiunto il Manchester City in finale. La partita si è conclusa con un risultato stretto, ma i Blues sono riusciti a passare il turno.

Una finale per provare a rialzare la testa. Una partita per dimostrare che questa stagione, arrivata al terzo allenatore, non è del tutto da buttare (qui il nostro focus sulla crisi dei Blues). Il Chelsea piega 1-0 il Leeds a Wembley, ritrovando il successo che le mancava da tre partite e l’ultimo atto della FA Cup da giocarsi il 16 maggio contro il Manchester City, sempre nello stadio simbolo del calcio inglese. I Blues non hanno fatto molto per prendersi questa semifinale, ma nella prima partita di Calum McFarlane dopo l’esonero di Liam Rosenior hanno provato a mettere da parte i problemi, a dimenticare il fatto che avevano perso 7 delle precedenti 8 partite in cui avevano segnato solo contro il Port Vale, penultima in League One.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale di FA Cup Notizie correlate FA Cup femminile: il Chelsea lascia tardi contro il Tottenham mentre il Manchester City raggiunge le semifinaliAbbiamo tradotto per voi questo articolo: Lo straordinario gol di Veerle Buurman all’86’ ha portato il Chelsea, campione in carica della FA Cup... Risultati completi del sorteggio delle semifinali di FA Cup 2025/26 con confermate le partite di Man City, Chelsea, Leeds e Southampton2026-04-05 20:57:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il sorteggio delle semifinali... Panoramica sull’argomento Il Chelsea non brilla ma piega il Leeds e raggiunge il City in finale di FA CupDopo l'esonero di Rosenior i Blues ritrovano la vittoria vincendo 1-0: decide la sfida una rete di Enzo Fernandez. Decisivo il portiere Sanchez. Il 16 maggio ancora a Wembley finale contro la squadra ... msn.com Capitano, leader, uomo delle situazioni critiche? Il Chelsea ha più che mai bisogno di un Cole Palmer in forma per salvare la stagioneIl Chelsea rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League e Cole Palmer deve ritrovare la sua forma migliore per evitare che la stagione dei Blues vada in fumo. goal.com