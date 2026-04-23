Il mondiale di Formula 1 si appresta a tornare sul circuito di Miami dal 1 al 3 maggio, dopo un periodo di pausa. La gara si svolgerà nel weekend previsto, ma ci saranno alcune variazioni rispetto alle edizioni precedenti. La pista e il calendario rimangono invariati, mentre l’organizzazione ha annunciato alcune modifiche logistiche e di programmazione. La competizione promette di offrire nuove sfide ai piloti e agli appassionati di tutto il mondo.

Il lungo silenzio del Circus è destinato a finire a Miami (1°-3 maggio), ma lo farà con un volto in parte diverso. Dopo oltre un mese di stop forzato — causato dalla cancellazione dei Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita per ragioni geopolitiche nell’area del Golfo — la F1 si prepara a ripartire in Florida con un weekend che rappresenta molto più di una semplice ripresa del calendario. La pausa, inusuale per la stagione, ha infatti spinto la FIA e gli attori del paddock a intervenire sia sul piano organizzativo sia su quello tecnico. Il risultato è un Gran Premio in Florida profondamente rivisto nei tempi e nei contenuti, pur senza modifiche al tracciato o alla sua collocazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, cambia il weekend del GP di Miami: cosa succederà sul circuito della Florida

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