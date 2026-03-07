F1 Fernando Alonso | È stato difficile conosciamo la sfida che ci attende In gara dovremo fermarci alla prima anomalia

Durante il sabato del Gran Premio di Australia 2026, la Mercedes si è distinta come protagonista principale, dominando le qualifiche. Fernando Alonso ha commentato che la gara sarà impegnativa e che in caso di problemi tecnici occorrerà fermarsi subito. La giornata si è concentrata sulle performance delle vetture e sulle strategie delle scuderie, con l’attenzione rivolta soprattutto alla squadra tedesca.

È indubbiamente la Mercedes la protagonista assoluta di questo sabato del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026. La scuderia tedesca con sede nel Regno Unito ha addirittura superato le aspettative della vigilia, esprimendo una velocità impressionante nel giro secco e firmando grazie a George Russell la prima pole position della stagione. Crono di 1'18"518 per il britannico che anticipa di 293 millesimi il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, abile a riscattarsi dopo l'incidente nella FP3 che poteva compromettere il weekend. Seconda fila composta quindi dalla Red Bull di Isack Hadjar e dalla Ferrari di Charles Leclerc. Eliminati in Q1 Fernando Alonso e le due Cadillac di Sergio Perez e Valtteri Bottas al debutto. Senza tempo Max Verstappen, a causa di un incidente, oltre a Carlos Sainz e Lance Stroll, che non sono scesi in pista per problemi di affidabilità.