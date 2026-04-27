Export digitale | 5.500 imprese italiane sbarcano nei mercati mondiali

Oltre 5.500 aziende italiane vendono i loro prodotti su Amazon in 11 paesi, con un catalogo che conta circa 3 milioni di articoli. Questa iniziativa è promossa in collaborazione con l’Agenzia ICE, con l’obiettivo di raggiungere un volume di vendite all’estero pari a circa 3,5 miliardi di euro. L’operazione mira a potenziare la presenza internazionale delle imprese italiane nel settore dell’export digitale.

? Cosa sapere Oltre 5.500 imprese italiane espongono 3 milioni di prodotti su Amazon in 11 nazioni.. La partnership con Agenzia ICE punta a generare vendite estere per 3,5 miliardi di euro.. Dal 13 al 19 maggio, oltre 5.500 aziende italiane e più di 3 milioni di prodotti saranno esposti sui marketplace di Amazon in 11 nazioni, grazie alla quinta edizione dei Made in Italy Days lanciata in collaborazione con l’Agenzia ICE. L’iniziativa mira a proiettare le piccole e medie imprese nazionali verso i consumatori di Europa, Stati Uniti e Giappone, sfruttando la potenza dell’e-commerce per l’export. La vetrina digitale sarà accessibile attraverso...🔗 Leggi su Ameve.eu

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