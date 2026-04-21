Nei giorni scorsi si è tenuta a Ferrara, presso la sede della Camera di commercio, la prima tappa di un evento dedicato alle imprese che vogliono espandersi sui mercati esteri attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale. Oltre 2.500 aziende si sono mostrate interessate a sviluppare strategie di export sfruttando le tecnologie innovative. La manifestazione ha coinvolto esperti e rappresentanti di aziende che lavorano per promuovere le opportunità offerte dall’IA nel settore internazionale.

Si è svolta nei giorni scorsi, a Ferrara, presso la sede della Camera di commercio, la prima tappa del Roadshow ’DigIT export day’, l’evento dedicato all’export digitale organizzato da Promos Italia, l’Agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con la Camera di commercio di Ferrara-Ravenna, che nei prossimi mesi farà tappa anche a Cosenza e Milano. L’evento, che ha rappresentato un’importante occasione di confronto per il territorio sull’importanza dei canali digitali per favorire i processi di internazionalizzazione, ha visto la partecipazione di oltre cinquanta imprese, che hanno...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercati esteri e IA. Oltre 2.500 aziende puntano sull’export

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