Sace presenta la Mappa dell’Export 2026 | una bussola digitale per le imprese italiane

Sace ha annunciato il lancio della Mappa dell’Export 2026, uno strumento digitale pensato per aiutare le aziende italiane a orientarsi nei mercati internazionali. Si tratta di una piattaforma interattiva che fornisce dati e approfondimenti utili per pianificare strategie di espansione all’estero. La mappa rappresenta un punto di riferimento pratico per le imprese che vogliono affrontare con maggiore sicurezza le sfide dei mercati globali.

