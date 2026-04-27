Un’indagine giornalistica ha portato alla luce dettagli inediti sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2, un episodio che ha attirato l’attenzione di governi e servizi di sicurezza in Europa. La scoperta riguarda il coinvolgimento di un’ex attrice pornografica e di una presunta sabotatrice, elementi che hanno complicato il quadro delle responsabilità. La vicenda si sviluppa tra rivelazioni sorprendenti e interrogativi ancora senza risposta sulla dinamica dell’incidente.

L’inchiesta giornalistica che sta scuotendo le cancellerie europee e i servizi di sicurezza internazionali getta una luce nuova e quasi romanzesca sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2. Al centro di questa intricata vicenda emerge la figura di Freya, una donna la cui biografia sembra uscita da una sceneggiatura cinematografica, ma che invece rappresenta un tassello fondamentale in una delle operazioni di guerriglia subacquea più audaci e controverse della storia recente. La sua partecipazione alla squadra di sommozzatori che ha minato l’infrastruttura russa nel Mar Baltico non è solo un dettaglio di colore, ma ridefinisce i contorni di una missione che ha cambiato gli equilibri energetici del continente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ex pornostar e sabotatrice: la storia incredibile dietro il sabotaggio di Nord Stream

Notizie correlate

North Stream: storia di Freya, la modella sexy che fece saltare il gasdottoL’unità d’élite ucraina che fece saltare il gasdotto North Stream reclutò anche dei civili per preparare il sabotaggio e tra questi c’era anche...

Leggi anche: Tra i sabotatori del Nord Stream c’era un’ex modella ucraina: chi è “Freya”