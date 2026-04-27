Ex Ilva | il piano per il forno elettrico da 1,5 miliardi di euro

Confartigianato richiede l’avvio del nuovo forno elettrico a Taranto entro la fine dell’anno. L’investimento di 1,5 miliardi di euro nel progetto potrebbe coinvolgere circa 6.000 lavoratori nel polo siderurgico. La realizzazione del forno rappresenta un passo importante per il futuro della fabbrica, che sta affrontando diverse sfide legate alla trasformazione industriale e alla sostenibilità ambientale. La questione è al centro di un dibattito tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere Confartigianato chiede l'avvio del forno elettrico a Taranto entro la fine dell'anno.. L'investimento da 1,5 miliardi minaccia 6000 posti di lavoro nel polo siderurgico.. A Taranto, Confartigianato ha lanciato un appello urgente per l’avvio immediato dei lavori del primo forno elettrico nell’area dell’ex Ilva, con l’obiettivo di trasformare la decarbonizzazione da semplice teoria a realtà industriale entro la fine di quest’anno. Tra i vicoli che guardano verso il polo siderurgico e le strade dove si respira l’attesa di chi lavora, la voce di Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto, risuona come un richiamo alla concretezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex Ilva: il piano per il forno elettrico da 1,5 miliardi di euro Notizie correlate Leggi anche: Terza corsia A4, il Governo dice "sì" al piano da 2 miliardi di euro Piano d’investimenti da 1,9 miliardi di euroFincantieri stima di chiudere il 2025 con un utile netto di 110 milioni e prevede il ritorno del dividendo nel 2028, dopo averlo distribuito l’ultima... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ex Ilva, trattativa al rush finale. Flacks: Il nostro piano migliore di quello di Jindal; Ex Ilva, prosegue la cassa integrazione ma ancora nessun accordo con i sindacati; Flacks rilancia: non solo l’ex Ilva, in Italia comprerò altre società. Pronto a trasferire il mio quartier generale; Ex Ilva, Uilm: integrazione della Cigs ma forse solo fino a ottobre. Ex Ilva, trattativa al rush finale. Flacks: «Il nostro piano migliore di quello di Jindal»L’imprenditore americano sbarca in Italia: «Nulla potrà scalfire la nostra determinazione a rilanciare lo stabilimento, proteggere i posti di lavoro e garantire un futuro solido, sostenibile e rispett ... lagazzettadelmezzogiorno.it Ex Ilva, si sblocca il mega prestito: ok del governo ai 149 milioni di euro. Flacks Group e Jindal disponibili al rimborsoAcquisiti impegni specifici da parte dei due potenziali investitori: il fondo americano Flacks Group e il gruppo siderurgico indiano Jindal Steel International ... affaritaliani.it Il provvedimento nasce dalla richiesta avanzata dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, che nei giorni 14 e 17 marzo avevano segnalato la necessità di un intervento urgente - facebook.com facebook Che scene pietose. Direi che ci siamo giocati anche Decaro. Consulente ILVA a Emiliano! Uno che voleva farci un parco giochi e che ha sempre voluto chiuderla!!! Che ha paragonato il TAP ad Auschwitz!! Ma vi siete bevuti il cervello Altro che “siamo pront x.com