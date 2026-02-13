Fincantieri ha annunciato un piano d’investimenti da 1,9 miliardi di euro, puntando a rafforzare la propria posizione nel settore navale; l’azienda prevede di chiudere il 2025 con un utile netto di 110 milioni di euro e di riprendere la distribuzione del dividendo nel 2028, dopo aver sospeso i pagamenti nel 2019.

Fincantieri stima di chiudere il 2025 con un utile netto di 110 milioni e prevede il ritorno del dividendo nel 2028, dopo averlo distribuito l’ultima volta nel 2019. In Piazza Affari se ne sono subito accorti e, in concomitanza con la diffusione del nuovo Piano Industriale 2026-2030, il titolo è arrivato a guadagnare fino al 5% a 17 euro, per poi chiudere con +2,87% a 16,5 euro. I ricavi del 2025 sono attesi a 9 miliardi, mentre gli ordini acquisiti hanno raggiunto la cifra record di "circa 60 miliardi di euro", che secondo l’amministratore delegato Pierroberto Folgiero "consentono di guardare con fiducia ai prossimi anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano d’investimenti da 1,9 miliardi di euro

Il piano industriale di Hera prevede investimenti per circa 5,5 miliardi di euro, con focus su servizi idrici, reti, ambiente e teleriscaldamento.

Contenuti correlati

Come Investire 1 Milione Per Vivere Di Rendita

Argomenti discussi: Il Gruppo Davines cresce del 6,4% con un piano di sviluppo da 50 milioni; Intesa Sanpaolo - Piano di Impresa 2026 - 2029 Presentazione alle Organizzazioni Sindacali; Piano d’investimenti da 1,9 miliardi di euro; Live Nation compra il Forum di Assago, Carroponte e il Teatro Repower.

Tim in forte rialzo. Il mercato apprezza i piani di investimenti di Tim Enterprise(Il Sole 24 Ore Radiocor)- Telecom Italia in rialzo a Piazza Affari, spinta dalle notizie emerse nel corso dell’evento di approfondimento Unboxing Tim Enterprise Day. In particolare, nel corso del ... ilsole24ore.com

Fincantieri, il piano industriale punta sulla difesa e avvia riorganizzazioneIl gruppo potenzierà i cantieri italiani per la costruzione di unità militari, spostando parte della produzione di navi da crociera in Romania ... rainews.it

Fincantieri: piano da 1,9 miliardi di investimenti al 2030 ilsole24ore.com/art/fincantier… x.com

L’ex Ilva di Taranto accelera con il piano di reindustrializzazione: investimenti per 997 milioni e riavvio dell’Altoforno 2 - facebook.com facebook