Ex Convitto Paolucci nuovi movimenti nella struttura | residenti segnalano tapparelle alzate e presenze
Nelle ultime ore, alcuni residenti della zona dell’ex convitto Paolucci di Chieti hanno segnalato l’assenza di attività e presenze sospette all’interno dell’edificio, situato in via Picena. Sono state anche notate tapparelle alzate, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali. L’immobile, in stato di abbandono da diversi anni, continua a destare attenzione tra chi vive vicino alla struttura.
Nuove segnalazioni arrivano dai residenti della zona dell’ex convitto Paolucci di Chieti, storico immobile di via Picena da anni in stato di abbandono. Alcuni cittadini riferiscono di aver notato movimenti insoliti all’interno della struttura.“Passando lì davanti si nota che le tapparelle vengono.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
I residenti segnalano movimenti sospetti, gli agenti recuperano un alloggio occupato abusivamente a TorinoGli agenti del reparto polizia abitativa della polizia locale di Torino hanno recuperato un appartamento Atc che era stato occupato abusivamente.
Leggi anche: Via Magazzini Generali, intervengono Comune e Municipale ma i residenti segnalano: "C'è ancora un clochard con problemi psichiatrici, aiutatelo"