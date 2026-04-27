Ex Convitto Paolucci nuovi movimenti nella struttura | residenti segnalano tapparelle alzate e presenze

Nelle ultime ore, alcuni residenti della zona dell’ex convitto Paolucci di Chieti hanno segnalato l’assenza di attività e presenze sospette all’interno dell’edificio, situato in via Picena. Sono state anche notate tapparelle alzate, senza che siano stati segnalati interventi ufficiali. L’immobile, in stato di abbandono da diversi anni, continua a destare attenzione tra chi vive vicino alla struttura.