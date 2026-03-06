Ryan Gosling sorprende la moglie Eva Mendes in Tv | perché per 10 anni non si sono mostrati insieme in pubblico

Durante la registrazione di uno show televisivo, l’attore Ryan Gosling ha fatto una sorpresa alla moglie Eva Mendes, che era presente negli studi. Gosling si è affacciato nel backstage per augurare buon compleanno a Mendes, senza apparire in pubblico con lei da circa dieci anni. La scena è stata ripresa e condivisa sui social.