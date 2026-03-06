Ryan Gosling sorprende la moglie Eva Mendes in Tv | perché per 10 anni non si sono mostrati insieme in pubblico
Durante la registrazione di uno show televisivo, l’attore Ryan Gosling ha fatto una sorpresa alla moglie Eva Mendes, che era presente negli studi. Gosling si è affacciato nel backstage per augurare buon compleanno a Mendes, senza apparire in pubblico con lei da circa dieci anni. La scena è stata ripresa e condivisa sui social.
Ryan Gosling da Jimmy Fallon ha fatto una sorpresa alla moglie Eva Mendes, presente negli studi dello show, nel backstage, in occasione del suo compleanno. Una sorpresa che ha firmato la loro apparizione in pubblico 10 anni dopo l'ultima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ryan Gosling ed Eva Mendes si sono ritrovati insieme in pubblico per la prima volta in più di 10 anni: la sorpresa per il compleanno di lei da Jimmy FallonL’attore 45enne era ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon per presentare il suo ultimo film e ne ha approfittato per festeggiare il compleanno...
Ryan Gosling e la gelosia di Eva Mendes per la sua co-star in L'ultima missione: "Tutti amano Rocky!"L'attore canadese, protagonista del film tratto dal romanzo scritto da Andy Weir, ha commentato le recenti dichiarazioni della moglie.
