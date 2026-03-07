eva mendes e ryan gosling appaiono insieme per la prima volta dopo dieci anni

Eva Mendes e Ryan Gosling sono stati visti insieme per la prima volta dopo dieci anni durante lo show di Jimmy Fallon. La coppia, nota per la sua riservatezza, ha partecipato all’evento mostrando un aspetto rilassato e naturale. La loro apparizione ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, che hanno osservato con interesse la loro presenza condivisa sul palco.

Negli ultimi giorni, l'attore canadese ha rilasciato una serie di interviste e partecipato a diverse apparizioni televisive per promuovere il suo nuovo film di fantascienza,** L'ultima Missione: Project Hail Mary**, diretto da Phil Lord e Christopher Miller e in uscita in Italia il 19 marzo. Ma la sua partecipazione allo show di Jimmy Fallon non si è limitata a parlare di cinema. La giornata segnava anche il 52° compleanno di Eva Mendes. Dopo essere rimasta nel backstage, l'attrice ha visto il marito chiedere al pubblico di augurarle buon compleanno. È stata quindi invitata a raggiungerlo sul palco, dando vita a una sequenza inedita che ha fatto rapidamente il giro dei social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

