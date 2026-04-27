Europei di Lotta Piroddu conquista uno splendido bronzo nei 61 kg

Ai Campionati Europei di Lotta, conclusi ieri a Tirana, un atleta ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria 61 kg. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie nazioni. La medaglia è stata assegnata al termine di diverse sfide, portando un risultato importante per il paese rappresentato. La giornata ha registrato anche altre performance di rilievo in diverse categorie.

Tirana – E’ arrivata una splendida medaglia di bronzo dagli Europei di Lotta, che si sono conclusi nella giornata di ieri 26 aprile, a Tirana, in Albania. Simone Vincenzo Piroddu ha messo al collo il metallo del terzo posto nei 61 kg dopo aver disegnato una gara di grande concentrazione e determinazione. Nello Stile Libero l’Azzurro ha dato il cuore e tanto sacrificio. A margine del podio azzurro, sono arrivate le parole del direttore tecnico azzurro Salvatore Avanzato. Quest’ultimo ha dichiarato: “Questa medaglia è il frutto di un ragazzo con un cuore enorme. Un percorso segnato da tanti infortuni, che più volte ne hanno rallentato la crescita, ma che non sono mai riusciti a fermarlo davvero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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