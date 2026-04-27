Estrazione Million Day di oggi 27 aprile 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L’estrazione del Million Day di oggi, lunedì 27 aprile 2026, si svolge come di consueto e i numeri vincenti vengono comunicati in diretta. L’estrazione avviene a partire dalla prima mattina e i risultati vengono pubblicati ufficialmente poco dopo. I numeri estratti vengono resi noti attraverso vari canali ufficiali e sono disponibili immediatamente per chi ha partecipato alla lotteria.

Estrazione Million Day oggi lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 27 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 27 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedì SuperEnalotto - Estrazione e risultati 16/01/2026 Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 6 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 13 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìEstrazione Million Day oggi lunedì 13 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Estrazione Million Day oggi 24 aprile: i numeri vincenti delle ore 13 e 20:30; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di giovedì 23 aprile 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi venerdì 17 aprile: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 19 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 27 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 13:00Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi domenica 26 aprile: i numeri vincentiCon MillionDay si può vincere un milione di euro e anche oggi, domenica 26 aprile, tanti italiani cercheranno di venire baciati della fortuna nella doppia estrazione che tutti i giorni tiene col fiato ... corrieredellumbria.it Estrazione Million Day di oggi, 24 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdì - facebook.com facebook