Estrazione Million Day di oggi 13 aprile 2026 | i numeri vincenti di lunedì

L’estrazione del Million Day di oggi, 13 aprile 2026, si è svolta come di consueto in diretta. I numeri vincenti sono stati annunciati nel corso della giornata e resa pubblica tramite i canali ufficiali. I giocatori hanno potuto consultare i risultati appena disponibili, che indicano le combinazioni estratte per questa giornata. Nessun dettaglio aggiuntivo sui numeri o sui premi viene fornito in questa introduzione.

Estrazione Million Day oggi lunedì 13 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, lunedì 13 aprile 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 13 APRILE 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 13 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedì Estrazione Million Day di oggi, 6 aprile 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione Million Day di oggi, 2 marzo 2026: i numeri vincenti di lunedìOggi, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i... Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 13 Gennaio 2026