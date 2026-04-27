Zewei Xu, ingegnere cinese, è stato estradato negli Stati Uniti per essere processato con l’accusa di cyberspionaggio riguardante i vaccini anti-Covid. La sua consegna rappresenta la conclusione di un caso che ha attirato l’attenzione sui temi della sicurezza tecnologica e della competizione tra le due nazioni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Washington e Pechino nel settore della ricerca scientifica e della protezione dei dati.

Si chiude con il trasferimento negli Stati Uniti una delle vicende più sensibili degli ultimi mesi sul fronte della sicurezza tecnologica e della competizione strategica tra Washington e Pechino. È stato infatti estradato negli Usa, a quanto si apprende, Zewei Xu, l’ingegnere cinese di 33 anni fermato il 3 luglio 2025 dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Milano Malpensa in esecuzione di un mandato emesso dalle autorità statunitensi. L’uomo era ricercato dagli Stati Uniti con l’accusa di aver preso parte a operazioni di cyberspionaggio riconducibili a un gruppo di hacker attivo, secondo l’ Federal Bureau of Investigation, anche nel furto di informazioni sensibili su terapie e vaccini anti-Covid durante la fase più critica della pandemia, nel 2020.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Estradato Zewei Xu, l’ingegnere cinese accusato di cyberspionaggio sui vaccini anti-Covid

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