A Napoli 400mila turisti spiagge affollate e ristoranti pieni a Pasquetta

A Napoli, durante il giorno di Pasquetta, circa 400mila turisti hanno scelto di trascorrere il tempo in città, approfittando del bel tempo. Le spiagge si sono riempite di visitatori, con quelle di Posillipo tra le più affollate. I ristoranti hanno registrato un aumento di clienti, molti dei quali hanno deciso di sostare all’aperto per godersi il sole e l’atmosfera della giornata.

C'è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli. Piene quelle di Posillipo. E non è mancato chi ha deciso per il primo tuffo dell'anno. Folla record pure sul lungomare con tanti - tra turisti e cittadini - che hanno deciso di godersi la giornata primaverile. Anche per il lunedì in albis il centro storico è affollato da migliaia di persone. In tantissime strutture ricettive c'è stato il sold out, ma ma un bilancio precisa sarà passibile farlo solo nelle prossime ore. Segnali in crescita, dunque, per il turismo pasquale. Lo confermano i dati regionali. Il centro studi di Confesercenti Campania ha stimato un'affluenza di circa 600mila turisti, dei quali 400mila solo a Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Napoli con il sole 400mila turisti, spiagge affollate a PasquettaTempo di lettura: 2 minutiC’è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli.

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Pasqua a Napoli, città potenziata per 400mila turisti: task force in campo per accoglienza, mobilità e decoro urbano. facebook

La Campania si prepara ad accogliere 600mila turisti per Pasqua, con Napoli pronta a ricevere 400mila visitatori. #napoli #pasqua #turisti #cronacanapoli #social #storie #ultimenotizie Leggi la notizia : x.com