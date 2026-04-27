Un'esplosione si è verificata nel primo pomeriggio presso la sede di una ditta a Poviglio, in via D’Este, causando il ferimento di un uomo di 46 anni. L’incidente si è verificato all’interno dell’azienda, coinvolgendo probabilmente un’attività legata alla produzione o alla lavorazione di materiali. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incidente.

Poviglio (Reggio Emilia), 27 aprile 2026 - Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio alla sede della ditta Sibelco, in via D’Este a Poviglio. Un uomo di 46 anni, abitante a Reggio, è rimasto seriamente ferito in seguito a un’esplosione avvenuta mentre erano in corso le operazioni di scarico di una sostanza, l’allumina, da un camion cisterna. Sono intervenuti i tecnici del Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda Usl per i primi accertamenti. Di certo è che la cisterna è stata interessata da un'esplosione, con il 46enne che ha riportato vari traumi. Gli operai presenti hanno prestato i primi soccorsi, facendo intervenire subito dopo l’ambulanza della Croce azzurra locale con personale sanitario, coordinati dalla centrale operativa del 118.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Esplosione in azienda a Poviglio, 46enne ferito

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