Spari a Cercola 46enne ferito da colpi di pistola al braccio in via Carafa

A Cercola, un uomo di 46 anni di origini ucraine è stato colpito da alcuni colpi di pistola al braccio in via Carafa. L’aggressione è avvenuta quando quattro persone hanno aperto il fuoco contro di lui. La polizia sta ascoltando la versione della vittima e sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sui motivi dell’attacco.