Spari a Cercola 46enne ferito da colpi di pistola al braccio in via Carafa
A Cercola, un uomo di 46 anni di origini ucraine è stato colpito da alcuni colpi di pistola al braccio in via Carafa. L’aggressione è avvenuta quando quattro persone hanno aperto il fuoco contro di lui. La polizia sta ascoltando la versione della vittima e sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono stati ancora forniti dettagli sui motivi dell’attacco.
Un 46enne di origine ucraina è stato ferito ad un braccio da proiettili esplosi da 4 persone. Indaga la polizia, al vaglio la sua versione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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